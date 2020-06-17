NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Rusya, Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
17.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:04

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Rusya, Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun Kovid-19'la mücadeleye katkı sağladığını ve olası bir ikinci dalgaya hazırlık yapmaya başladığını söyledi.

Kovid-19 öncesi ortaya çıkan güvenlik sınamalarının da yok olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, "1 milyar vatandaşımıza güvenlik sağlamaya devam etmeliyiz. Savunma ve caydırıcılık gücümüzü muhafaza etmeliyiz." diye konuştu.

Stoltenberg, bugünkü oturumlarda bakanların Rusya'nın nükleer füze kabiliyetlerinin teşkil ettiği tehditleri ve ittifakın misyon ve operasyonlarını ele alacağını aktardı.

İki gün sürecek toplantıda Afganistan, Irak'taki eğitim misyonları, Libya'daki gelişmeler ve ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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