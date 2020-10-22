NATO Savunma Bakanları güvenlik gündemiyle toplanıyor

NATO Savunma Bakanları, İttifak güvenliğini etkileyen konuları görüşmek üzere video konferans aracılığıyla bir araya geliyor.

NATO Savunma Bakanları, İttifak güvenliğini etkileyen konuları görüşmek üzere video konferans aracılığıyla bir araya geliyor. Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak toplantıda Bakanların daha adil yük paylaşımı, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirme, toplumların direncini artırma ve NATO'nun Afganistan ve Irak'taki misyonları konularını görüşecekleri bildirildi. Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 2020'nin Avrupalı Müttefikler ve Kanada'nın art arda artan savunma harcamalarının arttığına işaret etti. Stoltenberg, "Bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Müttefikler ayrıca büyük yeteneklere daha fazla yatırım yapıyor, misyonlarımıza ve operasyonlarımıza katkıda bulunmaya devam ediyor " dedi.

NATO tarafından Savunma Bakanları toplantısına ilişkin yayınlanan resmi açıklamada ise, "Bakanlar, Rusya'nın füze yeteneklerine tepki de dahil NATO'nun güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma duruşunu ele alacak. Müttefikler zaten dengeli bir siyasi ve askeri önlemler paketini kabul etti" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun silah kontrolüne bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Nükleer silahsızlanma konusunda uzun bir geçmişimiz var. Avrupa'daki NATO nükleer silahlarının sayısını son 30 yılda yüzde 90'ın üzerinde azalttık" ifadelerine atıf yapıldı.

"Amacımız uzayı askerileştirmek değil"

İki gün sürecek toplantıların sonunda Savunma Bakanlarının Almanya'nın Ramstein kentindeki Müttefik Hava Komutanlığı'nda bir NATO Uzay Merkezi kurmayı kabul etmeleri bekleniyor. Resmi açıklamada bu merkeze ilişkin, "Bu, NATO operasyonlarına uzay desteği, bilgi paylaşımı ve koordinasyon için bir odak noktası olacak" denildi. Stoltenberg ise, "Amacımız uzayı askerileştirmek değil, NATO'nun uzaydaki sorunlara ilişkin farkındalığını ve bunlarla başa çıkma yeteneğimizi artırmaktır" dedi.

Müttefiklerin dayanıklılığının da gündemde olacağı kaydedilirken, Stoltenberg dayanıklılığın NATO'nun kendini savunma yeteneğinin temelini oluşturduğunun altını çizdi. Jens Stoltenberg, "Güçlü toplumlar olmadan güçlü ordulara sahip olamayız. 5G ve telekomünikasyon, siber tehditler, tedarik zincirlerinin güvenliği ve yabancı mülkiyet ve kontrolünün sonuçları dahil olmak üzere NATO'nun ulusal direnç için temel gereksinimleri zaten güncellendi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda ise görüşmelerin ikinci gününde Irak ve Afganistan konularının ele alınacağı bildirildi. Cuma günü NATO'nun Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonları görüşülecek. NATO'nun Afganistan'ın uzun vadeli güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü ve Afgan barış görüşmelerini desteklediğini belirten Genel Sekreter, "Taliban taahhütlerini yerine getirmeli, şiddet düzeylerini önemli ölçüde azaltmalı ve ateşkes yolunu açmalıdır" ifadesini kullandı.

Bakanlardan ayrıca NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu genişletmelerinin de beklendiği bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı