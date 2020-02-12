NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor: Gündemdeki konular neler?
Haberler » Dünya » NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor: Gündemdeki konular neler? - Haberler

NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor: Gündemdeki konular neler?

NATO savunma bakanları, iki gün sürecek toplantılar için Brüksel'de bir araya geldi. Bakanlar hangi konuları masaya yatıracak?

12.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:00
NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor: Gündemdeki konular neler?

NATO savunma bakanları, , , Ukrayna, Afganistan ve NATO-AB ilişkilerini görüşmek için 'de toplandı. İki gün sürecek toplantıda Türkiye'yi yakından ilgilendiren İdlib krizinin de masaya yatırılması bekleniyor.


NATO Karargahında gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler