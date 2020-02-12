NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor: Gündemdeki konular neler?
NATO savunma bakanları, iki gün sürecek toplantılar için Brüksel'de bir araya geldi. Bakanlar hangi konuları masaya yatıracak?
NATO savunma bakanları, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna, Afganistan ve NATO-AB ilişkilerini görüşmek için Brüksel'de toplandı. İki gün sürecek toplantıda Türkiye'yi yakından ilgilendiren İdlib krizinin de masaya yatırılması bekleniyor.
NATO Karargahında gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Euronews.com'da Görüntüle