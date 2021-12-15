NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz

NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ihtiyacı konusunda hemfikir olduklarını belirtti ancak herhangi bir Rus saldırısının bedelinin ağır olacağını yineledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ihtiyacı konusunda hemfikir olduklarını belirtti ancak herhangi bir Rus saldırısının bedelinin ağır olacağını yineledi.

Stoltenberg, Avrupa Birliği ile Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Karadeniz'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "Teyakkuzda kalma ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ihtiyacı konusunda hemfikiriz. Gelecekteki herhangi bir Rus saldırısının bedeli ağır olacak ve Rusya için ciddi ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmasıyla ilgili, "iki aday ülkenin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını, Rusya'nın ise bu seçimi dikte etme hakkına sahip olmadığını" söyledi.

"??Deniz desteği, ortak tatbikatlar ve bilgi paylaşımı ile Gürcistan'ın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışıyoruz." diyen Stoltenberg, ülkenin son yıllarda NATO misyonlarındaki katkılarını övdü.

Garibaşvili de mevcut zorlu jeopolitik ortamda, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinin çok önemli olduğunu belirterek "Savaş şartlarında sınav vermiş bir ortak olarak, nihai üyelikle sonuçlanacak iş birliğini derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

 AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title