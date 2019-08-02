NATO: Rusya'nın füze ihlaline karşı ölçülü misillemeye hazırız
NATO, Rusya'nın Avrupa’ya nükleer saldırı gerçekleştirebilecek yeni orta menzilli füze adımına karşın önlem alma ve engellemenin yollarına yönelik bir mutabakatı kabul ettiğini bildirdi
NATO, Rusya'nın Avrupa'ya nükleer saldırı düzenleyebilecek yeni orta menzilli füze adımına karşın önlem alma ve engellemenin yollarına yönelik bir mutabakatı kabul etti.
Kuzey Atlantik Paktı'nın açıklaması, ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildiğini açıkladığı gün yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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