NATO, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladı
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NATO, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladı

NATO, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO, Rusya'nın 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirterek, kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

NATO, Rusya'nın 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirterek, kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya yıllarca uymayı reddettiği ve anlaşmaya aykırı şekilde Kaliningrad bölgesi ve Gürcistan sınırı yakınında uçuş kısıtlamaları uyguladığı kaydedildi.

Rusya'ya defalarca anlaşmaya uyma çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, Moskova yönetiminin buna uymadığı, ABD'nin de Rusya'nın anlaşmaya uymamasını Kasım 2020'de anlaşmadan çekilmesinde önemli bir faktör olarak gösterdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını bildirmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliği için konvansiyonel silahların kontrolüne olan bağlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığında bu ülkeyle yapıcı bir ilişkiyi arzulamaya devam ediyoruz. Rusya'yı, çekilmenin yürürlüğe girmesi için kalan 6 ayı kararını gözden geçirmek üzere kullanmaya ve Açık Semalar Anlaşması'na dönmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili yasayı 7 Haziran'da imzalamıştı. ABD de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan 22 Kasım 2020'de çekilmişti.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyordu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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