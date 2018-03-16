NATO Pa Türk Heyetinin Katar Temasları

AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar başkanlığındaki Türk heyetinin katıldığı NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) toplantısında Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu'nun hazırladığı "Körfez'de değişiklik ve devamlılık" başlıklı raporun görüşüldüğü bildirildi.

Çonkar'ın başkanlığındaki Türk heyetinin katıldığı, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ve Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu Ortak Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, NATO PA Türk Delegasyonunun Çonkar'ın yanı sıra NATO PA Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın ve İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'dan oluştuğu ifade edildi.

Toplantıda, NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu'nun hazırladığı "Körfez'de değişiklik ve devamlılık" başlıklı raporun görüşüldüğü aktarılarak özel grubun başkan yardımcısı olan Çonkar'ın yaptığı konuşmasında rapora birtakım eleştiriler getirdiği, raporda yapılması gereken değişikliklere ilişkin raportöre önerilerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya şu ifadelere yer verildi:

" Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler tarafından Katar'a uygulanan ambargonun derinlemesine ele alındığı görüşmelerde, Katar yetkilileri bir Ramazan günü hiçbir uyarı yapılmadan başlatılan ambargo sonucunda Katar'ın bütün kara sınırının kapandığını, en temel gıda malzemeleri ile ilaç konusunda dahi ciddi sıkıntı yaşandığını, başta Türkiye olmak üzere, İran ve Azerbaycan'ın katkıları sayesinde 24 saat gibi kısa bir sürede bu sorunun aşıldığını belirtmişlerdir."

Açıklamada, Çonkar'ın Türkiye ile Katar'ın uzun bir geçmişe dayanan oldukça iyi ilişkileri olduğunu, Katar'daki Türk üssünün bu iyi ilişkilerin bir sonucu olarak bölgenin istikrar ve huzuruna katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu, müttefik ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeyi, NATO ile ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlayan KİK üyesi ülkelerin bir NATO üyesi ülkenin bölgenin huzur ve istikrar ortamını muhafaza için faaliyet gösteren üssünün kapatılması talebinin ciddi bir tezat oluşturduğunu belirttiği de vurgulandı.

Toplantıda, Körfez Bölgesi'nde güncel en önemli sorununun Suudi Arabistan ile İran arasındaki rekabet olduğunun belirtildiğine işaret edilen açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ile Amerikan Ordusunun kullandığı Al-Udeid Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ziyarette Türk Heyeti burada ülkemiz adına koalisyonun hava operasyonlarına katkı sunmak üzere görevlendirilmiş Türk subaylarıyla bir araya gelmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türk Delegasyonunun NATO PA Komite Toplantıları dışında birçok temasta bulunduğu ve ziyaretler gerçekleştirdiğine de dikkat çekilerek bu temaslar hakkında da bilgi verildi.

Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin gündem olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katar'ın NATO ile ilişkilerini geliştirmek istediği, NATO ile istihbarat paylaşımı, Katar'ın yeni terör tehditlerine karşı mücadelesi gibi konular ele alınmış, ayrıca Katar'ın ekonomik durumu, ticari faaliyetleri, bölgesel ve uluslararası yatırımları hakkında istişarelerde bulunulmuş, Türkiye ile Katar arasında ekonomik işbirliğinin hangi alanlarda daha da geliştirilebileceği, Katar'ın hedef alınmasının sebepleri konuşulmuştur.

Ayrıca Katar Faundation, Brookings Doha Center, Aljazeera English Medya Merkezi, İslam Sanatları Müzesi, Al-Udeid Hava Üssü ve DIMDEX 2018 Doha Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret eden heyetimiz, buralardaki uzmanlar ve yetkililerle müzakerelerde bulunmuş çalışmaları hakkında bilgiler almıştır.

NATO PA Heyetimiz, Türkiye'nin 32 şirketle katıldığı ve 700 milyon doların üzerinde anlaşmalar yaptığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türk şirketlerine ait stantları gezerek yetkililerden bilgi almıştır."