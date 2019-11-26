NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor

26.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:24

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'dan gelen "NATO öldü" yorumuna karşılık Kuzey Atlantik Paktı'nın yaşadığını ve güvenlik çıkarları hususunda ayrımcılığa gidilmemesinin önemli olduğunu söyledi.



"NATO'nun canlı olduğunu söylemek haklı bir savunmadır." diyen Maas, ittifakın gelecekte güvenlik için kritik öneme sahip olduğunu ve gelişmesi gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle