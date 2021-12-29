NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor - Haberler
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NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Türkiye, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek.

Türkiye, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek.

VJTF'nin ana unsurunu 2022'de 3 bin 500 askerden oluşan Fransız- Alman tugayı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya da görev kuvvetine asker verecek.

VJTF, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle 2014'te kuruldu.

Hollanda'da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutası altındaki 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF, ittifakın savunması için birkaç gün içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa, 1 Ocak 2023'te komutayı Almanya'ya devredecek.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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