NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

NATO'dan bir yetkili, personelin güvenliğinin kendileri için en önemli konulardan olduğunu belirtti.

Bu nedenle başkent Kiev'deki personelin bir kısmının Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv'e, bir kısmının da NATO karargahının bulunduğu Brüksel'e gönderildiği kaydedildi.

NATO yetkilisi, ittifakın Ukrayna'daki ofislerinin halen işler vaziyette bulunduğunu aktardı.

Birçok ülke de Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasıyla artan gerilim sonrası Kiev'deki personelini daha önce Lviv'e göndermişti.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Brüksel, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title