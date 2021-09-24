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NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Genel

NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz bölgesinde tatbik edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch tatbikatı sona erdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı

MUĞLA - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz bölgesinde tatbik edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch tatbikatı sona erdi. 3 yılda bir icra edilen tatbikatta senaryo gereği denizaltıdan personel kurtarma gerçekleştirildi.

Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, kurtarma gemileri ile müdahalede bulunuldu. Tatbikat ; denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer/dalar/uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahla. Dynamıc Monarch Kurtaran-21 tatbikatının amacı NATO üyesi ülkelerin envanterlerinde bulunan kurtarma unsurlarının birbirleri ile entegre bir şekilde kullanılarak çok uluslu bir kurtarma operasyonu ile kurtarılmasını amacı ile icra edildi.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 firkateyn, karargah gemisi olarak 1 tank çıkarma gemisi, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 2 denizaltı, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532 Couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 C-130 tipi nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 adet sahil güvenlik botunun yansıda NATO ülkelerinden gözlemci, tatbikat kontrol karargahı ve icracı olarak katılım sağladı.

Türkiye, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ülkelerinin icracı olarak katıldığı tatbikata NATO dışı ülkelerden Bangladeş, Endonezya, Pakistan ve Katar gözlemci olarak iştirak etti.

Tatbikat süresince, temsili olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya istinaden kurtarma faaliyetleri icra edildi. Tatbikatta, paraşütle arama kurtarma ekibi ile kazazede personelin denizden toplanması ve ilk müdahalelerinin yapılması, kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, denizaltı gemisinin atmosferik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla harici havalandırma, mahsur kalan personelin kurtarılması icra edildi. Senaryo gereği denizaltında kalmış mürettebat, kurtarılarak gemilerde ilk müdahaleleri hatta cerrahi işlemleri yapıldı, durumu ciddi olanlar ambulans helikopter ile hastanelere sevk edildi.

Tatbikat NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerden personelin katılımıyla 24 Eylül 2021 tarihinde başarılı bir şekilde sona erdi.

NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı

NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı

NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı

NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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Haber: NATO'nun kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch tamamlandı - Haberler
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