03.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun güncellenmesi kaçınılmazdır.Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir. Terörle mücadelemize amansız, fakatsız destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Termik santraller) Yüklenicisi firmalar çalışma gerçekleştirmedi, sözlerinde durmadı. Bu yeniden ihaleye gider, bunun başka çıkışı yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi, bir tarafta halkım var" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA