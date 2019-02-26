NATO'nun "Dynamic Manta 2019" Tatbikatına Türkiye de Katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Dynamic Manta-2019 tatbikatına Deniz Kuvvetlerinden TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyninin katıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA