- NATO'nun çok uluslu askeri tatbikatı 'Agile Spirit' başladı

TİFLİS - Türkiye'nin de katılımcı ülke olarak yer aldığı çok uluslu NATO tatbikatı 'Agile Spirit 2018' Gürcistan'da başladı.

Gürcistan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, NATO'nun çok uluslu askeri tatbikatı 'Agile Spirit'in başladığı duyuruldu. Türkiye'nin de katılımcı ülke olarak yer aldığı NATO tatbikatının resmi açılış törenine Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, ABD'nin Gürcistan Büyükelçisinin Yardımcısı Elizabet Rud katıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Gürcistan'da Senaki askeri üssünde gerçekleştirilen programın 11 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tatbikat süresince hızlı dağıtım gücündeki ortak operasyonlar, kriz durumlarına hazırlığı arttırmak ve koruma ve saldırı konularında eğitimlerin verileceği kaydedildi.

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, ABD, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Yunanistan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Estonya da katıldı.