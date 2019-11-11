NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?
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NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un NATO Zirvesi öncesi yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği tartışmasını alevlendirdi.

11.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:46
NATO'nun 'beyin ölümü tartışması': ABD ve Türkiye ilişkileri mi tetikledi?

Emanuel Macron'un NATO Zirvesi öncesi yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği tartışmasını alevlendirdi.


Alman Şansölye Angela Merkel, Macron'un NATO'nun "beyin ölümü" yaşadığına dair "sert sözlerinin" görüşünü yansıtmadığını söyleyerek, "NATO güvenliğimizin temel taşı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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