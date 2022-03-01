NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
NATO, nükleer alarm seviyesini değiştirmeye gerek olmadığını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirdi.

Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısının ardından Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Müttefikleri korumak ve savunmak için her zaman gerekeni yapacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun nükleer silah alarm seviyelerini değiştirmeye gerek duyulmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Jens Stoltenberg, Nükleer, Rusya, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title