NATO müttefiklerinin caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesi için NATO Mukabele Kuvveti'nin hava, kara ve deniz unsurlarının konuşlandırılması...
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO müttefiklerinin caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesi için NATO Mukabele Kuvveti'nin hava, kara ve deniz unsurlarının konuşlandırılması kararı alındı.
NATO müttefiklerinin caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesi için NATO Mukabele Kuvveti'nin hava, kara ve deniz unsurlarının konuşlandırılması kararı alındı.
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel