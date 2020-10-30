NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
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NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

30.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:00
NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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