"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"
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"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır.

11.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:45

ABD Dışişleri Bakanı , "Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. NATO müttefikimiz 'nin yanındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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