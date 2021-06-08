NATO, mahkemenin Bosna Kasabı hakkındaki kararından memnun
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NATO, mahkemenin Bosna Kasabı hakkındaki kararından memnun

NATO, mahkemenin Bosna Kasabı hakkındaki kararından memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) eski Sırp komutan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) eski Sırp komutan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) eski Sırp komutan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın Ratko Mladiç'in mahkumiyetini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. 1995 yılında Srebrenitsa'da binlerce Bosnalı erkek ve çocuğun öldürülmesi de dahil olmak üzere, sivillere karşı işlediği acımasız suçlardan dolayı sorumlu tutulması doğru" dedi.

NATO'nun 1990'larda Batı Balkanlar'daki iki etnik savaşın sona ermesine ve Avrupa tarihinde karanlık ve utanç verici bir sayfanın kapatılmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, "Bölge, İttifakımız için stratejik olarak önemini koruyor. Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmaya, barışı ve uzlaşmayı teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MALDİC'E ÖMÜR BOYU HAPİS

Mladic, Hollanda'nın Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesin'de (ICTY) 22 Kasım 2017'de hakkında hazırlanan iddianamedeki 11 suçun 10'undan suçlu bulunmasının ardından kararı temyize götürmüştü. Mladic'in itirazını kabul edilmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nda (IRMCT) Ağustos 2020'de başlamıştı. IRMCT'nin bugün karara vardığı duruşmada, Mladic, ilk kararda olduğu gibi yeniden 11 suçlamanın 10'ununda suçlu bulunarak, hakkındaki müebbet hapis cezası onanmıştı.

Öte yandan Mladic, 1992'de Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusunda komutan olarak görev yapmıştı. Bosna Savaşı'nda (1992-1995) Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladic, 1995'te hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle 16 yıl saklanmasının ardından 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da bir köyde yakalanmıştı. 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
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