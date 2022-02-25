NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı - Haberler

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NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

AA - Güncel
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NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi.

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun tek sorumlusunun Rusya olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Zirveye Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç liderleri de katılıyor.

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için toplandı

AA - Güncel

Jens Stoltenberg, Hükümet, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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