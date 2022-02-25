NATO liderleri: Rusya, NATO-Rusya Kurucu Senedi'ndeki ilkeleri alenen reddetti

Devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle katıldığı NATO Zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada dünyanın Rusya'yı ve Belarus'u eylemlerinden sorumlu tutacağı ifade edilerek "Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedi'nde güvence altına alınan ilkelerin alenen bir reddidir" denildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Kurucu Belgesi dahil uluslararası hukuku temelden ihlal ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti;

Açıklamanın sonunda "Şimdi İttifak'ın doğu kısmına önemli ilave savunma kuvvetleri konuşlandırıyoruz. Şimdi ve gelecekte İttifak genelinde güçlü ve güvenilir caydırıcılık ve savunma sağlamak için gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya