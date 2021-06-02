NATO liderleri 14 Haziran'daki zirvede Belarus'a karşı ek önlemleri görüşecek
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NATO liderleri 14 Haziran'daki zirvede Belarus'a karşı ek önlemleri görüşecek

NATO liderleri 14 Haziran'daki zirvede Belarus'a karşı ek önlemleri görüşecek
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin haziran ortasında yapılacak Liderler Zirvesi'nde, geçen ay bir yolcu uçağını zorla indiren Belarus'a karşı ek önlemleri görüşeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin haziran ortasında yapılacak Liderler Zirvesi'nde, geçen ay bir yolcu uçağını zorla indiren Belarus'a karşı ek önlemleri görüşeceklerini söyledi.

Stoltenberg, Londra ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus yönetimine karşı alınan yaptırımların uygulanması gerektiğini ve NATO müttefiklerinin daha fazla yaptırım uygulanıp uygulanamayacağına baktığını kaydeden Stoltenberg, Ryanair uçağının zorla indirilmesinin de NATO Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını bildirdi.

Stoltenberg, Rusya'nın Belarus ile "yakından" çalıştığına da değinerek muhtemel ek önlemlerin Rusya'yı da kapsayabileceğine işaret etti.

Başbakan Johnson ise Mart 2018'deki İngiltere'nin Salisbury kentindeki kimyasal saldırının ardından NATO ülkelerinin İngiltere'ye destek verdiğini hatırlattı.

O dönem Rus diplomatların sınır dışı edildiğini anımsatan Johnson, "Siber tehditler ve bazı üyelerimizin hala hissettiği her tür korkutmaya karşı kendimizi korumak ve savunmak için birlikte çalıştığımızdan emin olmak istiyoruz." dedi.

Johnson, üye ülkelerin indirilen uçakta gözaltına alınan gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Belarus'a baskı yapmak için birlikte çalışacaklarını da söyledi.

NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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