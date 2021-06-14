NATO Liderler Zirvesi başlıyor
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NATO Liderler Zirvesi başlıyor

NATO Liderler Zirvesi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

NATO Liderler Zirvesi, korona virüs salgınından bu yana ilk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanıyor.

NATO Liderler Zirvesi, korona virüs salgınından bu yana ilk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevinden ayrılmadan son kez katıldığı zirve olması bakımından önem taşıyor. Zirvede Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.ı

Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

Erdoğan, Belçika'yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

NATO Liderler Zirvesi başlıyor
NATO Liderler Zirvesi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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