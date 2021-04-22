NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da yapılacak

NATO Liderler Zirvesi'nin 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında düzenleneceği açıklandı.

NATO Liderler Zirvesi'nin 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında düzenleneceği açıklandı.

NATO Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, zirvenin 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında yapılacağını duyurdu. Stoltenberg açıklamasında, müttefik ülke liderlerinin bir sonraki zirvesinin 14 Haziran'da yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın kalıcı bir örneği olarak NATO'yu güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, zirvede NATO 2030 gündemi hakkında kararlar alınacağını vurgulayarak Rusya'nın saldırgan eylemlerinin, terörizm tehdidinin, siber saldırıların, yıkıcı teknolojilerin, iklim değişikliğinin güvenlik etkisinin ve Çin'in giderek artan yükselişinin masaya yatırılacağını kaydetti.,

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı