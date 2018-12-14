Nato, Kosova Ordusunun Kurulmasını Zamansız Buldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının Kosova Meclisinde ittifakın endişelerine rağmen kabul edilmesinin üzüntü verici ve "zamansız" olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Stoltenberg, "FSK'nin orduya dönüştürülmesi kararı sadece Kosova'nın vereceği bir karar ancak bu dönüşümün zamanlamasının kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdik." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, FSK'nin orduya dönüştürülmesi kararının NATO'nun dile getirdiği endişelere rağmen alınmasının üzücü olduğunu kaydetti.

NATO'nun Kosova Güvenlik Gücünü mevcut yetkileriyle desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Stoltenberg, yetkilerinin değişmesiyle ittifakın FSK ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) yoluyla Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamaya devam etmekte kararlı olduğuna dikkati çekerek, tüm taraflara gerginliği artırmama çağrısında bulundu.

Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edilmişti. Milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.