NATO Karargahı'ndaki toplantı sona erdi
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NATO Karargahı'ndaki toplantı sona erdi

29.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
NATO Karargahı'ndaki toplantı sona erdi

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılardan altıncısı sona erdi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılardan altıncısı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müteakip toplantının gelecek günlerde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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