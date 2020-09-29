NATO Karargahı'ndaki toplantı sona erdi
29.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılardan altıncısı sona erdi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılardan altıncısı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müteakip toplantının gelecek günlerde yapılmasının planlandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş