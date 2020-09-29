NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı
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NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı

29.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:18
NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.

NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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