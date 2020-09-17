NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı
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NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı
17.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:00

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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