NATO: "Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sırasında bir haftada 20 kişi öldü"
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NATO: "Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sırasında bir haftada 20 kişi öldü"

NATO: 'Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sırasında bir haftada 20 kişi öldü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında tahliyeler sırasında bir haftada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında tahliyeler sırasında bir haftada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin birliklerini geri çekme sürecini tamamlamasına kısa bir süre kala, 15 Ağustos Pazar günü Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tahliyeler sürüyor. Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan'ın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi sonucu yaşanan kaosta çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansının bir NATO yetkilisine dayandırdığı habere göre, Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sırasında son 7 günde en az 20 Afgan hayatını kaybetti. Havalimanının çevresinde yaşanan krizin üzücü olduğunu ifade eden NATO yetkilisi, önceliklerinin mümkün olan en kısa sürede tüm yabancıların tahliyesi olduğunu söyledi.

Birçok ülke Kabil'den vatandaşlarının ve Afganların tahliyelerini gerçekleştiriyor. ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere toplam 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Avustralya hükümeti, son yaptığı açıklamada 18 Ağustos'tan bu yana 550'den fazla kişinin Kabil'den tahliye edildiğini açıklarken, İngiltere Savunma Bakanlığı da 13 Ağustos tarihinden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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