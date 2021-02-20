NATO JTAC eğitimi
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NATO JTAC eğitimi

20.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:01

Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 13-27 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ediyor.

Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 13-27 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ediyor.

NATO JTAC eğitimi
NATO JTAC eğitimi
NATO JTAC eğitimi
NATO JTAC eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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