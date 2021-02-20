NATO JTAC eğitimi
20.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:01
Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 13-27 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ediyor.
Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 13-27 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı