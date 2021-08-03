NATO İsrailli şirkete ait gemiye yönelik saldırıyı kınadı, İran'ı uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı
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NATO İsrailli şirkete ait gemiye yönelik saldırıyı kınadı, İran'ı uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı

NATO İsrailli şirkete ait gemiye yönelik saldırıyı kınadı, İran'ı uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO, İran'ın İsrailli şirkete ait gemiye yaptığı saldırıyı kınayarak, Tahran yönetimini uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırdı.

NATO, İran'ın İsrailli şirkete ait gemiye yaptığı saldırıyı kınayarak, Tahran yönetimini uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırdı.

NATO, İran'ın 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Umman kıyıları açıklarında M/T Mercer Street isimli gemiye yapılan ölümcül saldırıyı şiddetle kınayan müttefiklerimize katılıyoruz. Uğradıkları kayıplar için Romanya ve Birleşik Krallık'a taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca seyrüsefer özgürlüğünün tüm NATO müttefikleri için hayati öneme sahip olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Birleşik Krallık, ABD ve Romanya, İran'ın bu olaydan büyük olasılıkla sorumlu olduğu sonucuna vardı. Müttefikler, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden endişe duymaya devam ediyor ve Tahran'ı uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıda birer vatandaşları hayatın kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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