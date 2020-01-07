NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi
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NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi

NATO, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi

07.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:16
NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi

NATO, eğitim misyonu kapsamında 'ta bulunan askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.


Örgüt, geçen gün de Devrim Muhafızlarına bağlı Gücü Komutanı General 'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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