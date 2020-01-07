NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi
NATO, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi
NATO, eğitim misyonu kapsamında Irak'ta bulunan askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.
Örgüt, geçen gün de İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle