NATO ile İzmir Ekonomi'den Eğitim İşbirliği

NATO Kara Komutanlığı, akademik dünyayla bir araya geliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile NATO Kara Komutanlığı arasında ilk kez lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ile NATO Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero'un imzaladığı protokol doğrultusunda, NATO Kara Komutanlığı'nda görev yapan üye ve mensuplarıyla onların birinci derece yakınları İEÜ Enstitüleri tarafından yürütülen yüksek lisans programlarına katılabilecek. 5 kişi ve üzerinde katılım olursa öğrenim ücretinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Anlaşmayla İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi'yle de işbirliğine karar verildi.

İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Efe Biresselioğlu'nun da katıldığı protokol töreninde konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, iş yaşamına farklı bir yön vermek isteyenlere tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıyla yeni bir seçenek sunduklarını kaydetti. Prof. Dr. Muğan, "Lisansüstü programlarımızı çağın ve iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek uluslararası arenada güçlü bir yapıda hazırlıyoruz. Yüksek hedeflerini hayata geçirmek isteyenler için nitelikli eğitim sunuyoruz. NATO ile ilk kez böyle bir protokol gerçekleştiriliyor. Eğitim dilimiz İngilizce'dir ancak bazı programlarımızda Türkçe opsiyonlar da bulunuyor. Üniversite olarak gençlerin ve profesyonellerin uzmanlaşmak istediği alana odaklanmasını sağlıyoruz. Günümüz çalışma yaşamında artık tek bir uzmanlık alanı yeterli olmuyor. Yenilikleri yaşamımıza katmamız gerekiyor" dedi.

Protokol kapsamında, NATO Kara Komutanlığı'nda görev yapan tüm üye ve mensuplarıyla onların birinci derece yakınları İEÜ Enstitüleri tarafından yürütülen yüksek lisans programlarına katılabilecek. Eğitime 5 kişi ve üzerinde NATO Kara Komutanlığı çalışanın kayıtlanması durumunda her yıl İEÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti üzerinden yüzde 25 indirim sağlanacak. Anlaşma 2 yıl geçerli sayılacak. - İZMİR