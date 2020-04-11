NATO ile Gürcistan'ın ortak deniz tatbikatı sona erdi Gürcistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile NATO tarafından düzenlenen ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Salihreis fırkateyninin de katıldığı ortak deniz tatbikatı sona erdi.

Gürcistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile NATO tarafından düzenlenen ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Salihreis fırkateyninin de katıldığı ortak deniz tatbikatı sona erdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG) savaş gemilerinin Poti Limanı'nı ziyaretleri çerçevesinde NATO-Gürcistan ortak deniz tatbikatının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, tatbikata SNMG bünyesinde Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İtalya'dan "ITS Virginio Fasan", Kanada'dan "HMCS Fredericton", Romanya'dan "ROS Regina Maria" ve Bulgaristan'dan "BGS Verni" savaş gemilerinin katıldığı belirtildi. Gürcistan'ın "Dioskuria" ve "Oçamçire" sahil güvenlik gemilerinin de tatbikata katıldığı ifade edilen açıklamada, tatbikat çerçevesinde NATO ile Gürcistan'ın sahil güvenlik gemilerinin karşılıklı uyumluluk seviyesinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi. NATO'nun savaş gemileri Poti Limanı'na 7 Nisan'da gelmişti. Kaynak: AA