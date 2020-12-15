NATO ile AB'den ortaklık vurgusu
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NATO ile AB'den ortaklık vurgusu

15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:14
NATO ile AB'den ortaklık vurgusu

Avrupa Birliği (AB), NATO ile iklim değişikliği, siber güvenlik ve hibrit tehditlere karşı dirençlilik gibi konularda ortak çalışma yapmak istediklerini belirtirken, NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın "yeniden canlandırılmasının" altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB), NATO ile iklim değişikliği, siber güvenlik ve hibrit tehditlere karşı dirençlilik gibi konularda ortak çalışma yapmak istediklerini belirtirken, NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın "yeniden canlandırılmasının" altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonunu ziyaret ederek komisyon üyelerinin toplantısına katıldı. Böylece ilk kez bir NATO Genel Sekreteri AB Komisyonunu ziyaret etmiş oldu.

Toplantıdan sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Stoltenberg basına açıklama yaptı.

Von der Leyen, NATO ile AB arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, "NATO ve AB çok iyi iki ortak ama daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

İki kurumun siber güvenlik ve yükselen teknolojiler, iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençlilik gibi alanlarda birlikte daha fazla çalışabileceğini kaydeden von der Leyen, siber güvenlik alanında kullanılan malzemelerin emniyetli olmasının yanında demokrasilere yönelik dezenformasyon tehdidiyle mücadelenin de önemine dikkati çekti.

Von der Leyen, iklim değişikliğinin su gibi temel kaynaklara etkisi nedeniyle güvenlik alanında da tehdit oluşturabileceğini belirterek, bu konuda NATO ile iş birliği yapabileceklerini söyledi.

"Avrupa ile Kuzey Amerika birlikte olmalı"

Stoltenberg ise Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Transatlantik bağını yeniden canlandırmak için önümüzde eşsiz bir fırsat bulunuyor. Ben tek başına ne ABD'ye ne de AB'ye inanıyorum. Ben Kuzey Amerika ile Avrupa'nın birlikte çalışmasına inanıyorum çünkü aynı değerleri paylaşıyoruz. Giderek daha öngörülemez olan dünyada birlikte durmalıyız." dedi.

Genel Sekreter Stoltenberg, AB ile NATO'nun Ukrayna ve Afganistan gibi ülkelere destek verilmesi, askeri harekat kabiliyeti, siber dezenformasyonla mücadele, AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşması ve Ege Denizi'nde yasa dışı göçün önlenmesi gibi birçok konuda birlikte çalıştığını belirtti.

NATO'nun siber alanı, kara, deniz ve hava gibi esas alan olarak gördüğünü hatırlatan Stoltenberg, son dönemde daha sık ve daha gelişmiş siber saldırılarla karşılaştıklarını, bunları engellemek için AB ile daha fazla iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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