NATO, ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlık yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NATO, ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlık yapıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor.

18.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:35

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı." dedi.

Stoltenberg, video konferans yoluyla iki gündür gerçekleşen savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun temel görevinin savunma ve caydırıcılık sunmak olduğunu kaydeden Stoltenberg, savunma bakanlarının ikinci gün oturumlarında yeni Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlık planını görüştüğünü belirtti.

Sağlık yetkililerinin olası bir ikinci dalgaya karşı uyarılarda bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları müttefik ve ortaklara destek sağlamak için yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, bu kararın müttefik dayanışması ve birliğinin açık bir göstergesi olduğunu, olası bir ikinci dalgada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönüşmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO ve askeri güçlerinin pandemi döneminde sivil girişimlere önemli destek sağladığını vurguladı.

Fransız gemisine taciz iddiası

"Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının sorulması üzerine Stoltenberg, konunun bazı müttefikler tarafından toplantıda gündeme getirildiğini kaydetti.

Stoltenberg, "NATO askeri yetkilileri, bahsi geçen olayın detaylarını netleştirmek için inceleme yürütüyor. Şu anda izlenmesi gereken en mantıklı yol bu." dedi.

NATO'nun Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosu kararlarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, İttifakın BM kararlarının uygulanmasını desteklediğini kaydetti.

Yabancı basında yer alan bir haberde, Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiğini" ileri sürmüştü.

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir Türk askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Türk askeri yetkili, taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine olay öncesinde Türk gemisi tarafından yakıt ikmali yapıldığının göz önünde bulundurulması halinde, iddiaların ne kadar yersiz olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü kaydetmişti.

Baltık savunma planı

Diğer taraftan Stoltenberg, yine Fransız bir yetkilinin Türkiye'nin NATO'nun Baltık savunma planını engellediğine ilişkin bir iddiaya dair soruyu da yanıtladı.

Stoltenberg, NATO'nun tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı korumaya ilişkin plan ve kabiliyetleri bulunduğuna dikkati çekti.

İttifakın savunma planlarının sıklıkla gözden geçirildiğini hatırlatan Stoltenberg, söz konusu süreçte müttefiklerin rutin bir şekilde görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

NATO, ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlık yapıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Sezen Aksu Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Adana
Şu an buradasınız: NATO, ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlık yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 21:09:27. #1.14#
title