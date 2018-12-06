NATO Heyetinden Kahramanmaraş'a Ziyaret
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero, Kahramanmaraş'ta kurulan hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulundu.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero, Kahramanmaraş'ta kurulan hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulundu.
Gaziantep'ten kara yoluyla kente gelen Ruggiero ve beraberindekileri, Gazi Kışlası'nda Türk ve İtalyan askeri yetkililer karşıladı.
Hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulunan Ruggiero, daha sonra kentten ayrıldı.