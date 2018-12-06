NATO Heyetinden Kahramanmaraş'a Ziyaret

NATO Heyetinden Kahramanmaraş'a Ziyaret

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero, Kahramanmaraş'ta kurulan hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulundu.

NATO Heyetinden Kahramanmaraş'a Ziyaret

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero, Kahramanmaraş'ta kurulan hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep'ten kara yoluyla kente gelen Ruggiero ve beraberindekileri, Gazi Kışlası'nda Türk ve İtalyan askeri yetkililer karşıladı.

Hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulunan Ruggiero, daha sonra kentten ayrıldı.

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