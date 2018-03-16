NATO Heyeti Katar'da

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atıyye, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden NATO heyetiyle başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mikdam Karargahı'nda gerçekleşen görüşmede, Katar ile NATO arasındaki iş birliğini artırmanın yolları ile başta Körfez ve Suriye krizleri olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, NATO heyetinin ziyaretinin süresi ve içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.