NATO Görevindeki Gemiler Samsun'a Geliyor
NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında 3 askeri geminin Samsun'a geleceği bildirildi.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında 3 askeri geminin Samsun'a geleceği bildirildi.Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2) faaliyetleri kapsamında TCG FATİH (F-242), HNLMS DE RUYTUR (F-804) ve ROS REGELE FERDINAND (F-221) isimli SNMG-2 askeri gemilerin 28-30 Temmuz tarihlerinde kentte liman ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Askeri gemilerin 29 Temmuz Pazar günü 10.00-18.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.