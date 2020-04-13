NATO Görev Grubu'ndan Çanakkale şehitlerine selam
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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Karadeniz, Ege, Güncel

NATO Görev Grubu'ndan Çanakkale şehitlerine selam

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, şehitlere saygılarını sundu.

13.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:23
NATO Görev Grubu'ndan Çanakkale şehitlerine selam

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, şehitlere saygılarını sundu.

Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Fredericton ve TCG SALİHREİS fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" ifadesine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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