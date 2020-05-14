NATO genelkurmay başkanları ilk kez sanal ortamda bir araya geldi NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları, güvenli bir hat üzerinden ilk defa sanal ortamda toplandı.

NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları, güvenli bir hat üzerinden ilk defa sanal ortamda toplandı.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantının başkanlığını NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach üstlendi.

Peach, açılışta yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın İttifakın tarihinde ilk kez sanal ortamda gerçekleştiğine dikkati çekti.

Peach, başkanların 183'üncü kez bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Afganistan ve Irak olacağını kaydetti.

NATO'nun savunma ve caydırıcılık sağlama olan temel görevini hiçbir değişiklik olmadan yerine getirmeye devam ettiğinin altını çizen Peach, İttifakın temel misyonlarının da sürdüğünü belirtti.

Peach, Afganistan'daki Kararlı Destek misyonu ve Kosova'daki Kosova Gücü (KFOR) ile denizdeki konuşlandırmaların da devam ettiğine dikkati çekerek "Savunmaya ilişkin duruşumuzu korumamız gerekiyor. Dezenformasyon faaliyetlerinin de arttığını göz önünde bulundurarak hasımlarımızın Kovid-19'la oluşan durumu istismar etmeye çalışabileceklerini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının "sistemi şoka soktuğunu" vurgulayan Peach, bunun NATO da dahil tüm dünya için uzun vadeli sonuçları olacağını vurguladı.

Peach, NATO'nun da Kovid-19'la mücadeleye katkı sağladığını, 4 binden fazla askeri doktorun sivil girişimlere destek verdiğini söyledi.

Kovid-19 dönemi öncesinde genelkurmay başkanları Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kere olmak üzere yılda üç defa bir araya geliyordu. Toplantılarda küresel güvenlik sınamaları, NATO operasyonları ve misyonları gibi farklı konular görüşülüyor.

Kaynak: AA