NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklaması
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NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklamasıBelçika, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda NATO'da teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:21

NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklaması

Belçika, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda NATO'da teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yaptı. Yunanistan'ın NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, şunları söyledi

Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır.

ALMANYA TANSİYONU DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Stoltenberg, teknik görüşmelerin detayı hakkında yaptığı açıklamada,Bu teknik görüşmelerle Almanya'nın arabuluculuğunda yapılmak istenen müzakereleri birbirinden ayırmak çok önemlidir. Geçen hafta Berlin'de Merkel ile görüşmemde olduğu gibi, Almanya'nın çalışmaları Doğu Akdeniz'de iki taraf arasındaki problemi vurgulamak ve tansiyonu düşürmek. NATO bu çalışmalara direkt katılmadı. Ben bu çabaları destekliyorum ama bu çabalar Almanya'nın çabaları. NATO'nun yapmak istediği ise çatışmayı çözmek ve bu yönde mekanizmalar geliştirmek. İki taraf arasında henüz bir anlaşmaya varılmadı'diye konuştu.

NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklaması

Kaynak: DHA

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