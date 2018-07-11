NATO Genel Sekreteri: "Üye Ülkelerin Savunma Giderlerini Milli Gelirlerinin Yüzde 2'si Kadar...

Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin başkan veya başbakanlarının toplantısından önce, Genel Sekreter Stontelberg basına açıklamada bulundu.

Brüksel'de bugün başlayan zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üye ülkelerin savunma giderlerini milli gelirlerinin yüzde 2'si kadar artırmalarını istiyoruz" dedi.

Avrupa'nın kendi güvenlik sistemini oluşturmasının iyi bir şey olduğunu ve iyi karşıladıklarını ancak bunun NATO'ya alternatif olamayacağını söyleyen Stoltenberg, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının Avrupa Birliği'nin savunma giderlerini artırmasını gerektireceğine de değindi. Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'da bulunmasının hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya faydası olacağını belirterek, NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini artırmasının yanında ABD'nin küresel güç olmasına destek sağladığını, buradan Asya'ya etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun çekirdek görevinin üye ülkelerinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek görevinin 29 NATO üyesini bir arada tutmak olduğunu belirtti. Üye ülkeler arasında ticaret, siyaset ve iklim konularında bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu, daha önce de NATO'nun bazı güçlüklerle karşılaştığını ancak bunu aşmayı başardığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın NATO hakkında seçimler sırasındaki sözleri için, Stoltenberg, Trump'ın sözünü doğrudan söyleyen biri olduğunu, üye ülkelerin NATO'ya olan katkılarını artırmalarını istediğini belirterek, ABD'nin NATO'ya katkısının milli gelirinin yüzde 3,5'ine denk geldiğini, Avrupalı müttefiklerinden NATO'ya katkılarını artırmalarını istediğini kaydetti.

Rusya'nın NATO'ya tehdidi konusunda ise Stoltenberg, Rusya'dan NATO'ya karış acil bir tehdidi bulunmadığını ancak Ukrayna'da Gürcistan'a ve Moldava'ya yaptıklarının ortada olduğunu ancak Rusya'nın bir komşu olduğunu, bu durumu değiştiremeyeceklerini bunun için daha güçlü olmak gerektiğini fakat gerilimi düşürmek için görüşme yapmaya, diyaloğu sürdürmek gerektiğine vurgu yaptı.

Uzun vadede Çin'in daha büyük bir tehdit oluşturduğu şeklindeki bir soru üzerine Stoltenberg, Çin ile de görüştüklerini belirtti. Stoltenberg, NATO'nun Afganistan ve Irak'ta savaşmak üzere bulunmadıklarını her iki ülkede de danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiklerini de ekledi. - BRÜKSEL