NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

10.10.2019 10:05
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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