NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yarın Ukrayna Parlamentosu Başkanı ile Görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy ile görüşecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yarın Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy ile görüşeceğini duyurdu. Stoltenberg, bugün Kerç Boğazı'nda yaşanan krizle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüşmüştü. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduğunu ifade ederek, ülkenin kendi karasularında hareket etme özgürlüğünün arkasında durduklarını belirtmişti. - BRÜKSEL