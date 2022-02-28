NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek buradaki askeri üsleri ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek buradaki askeri üsleri ziyaret edecek.

Stoltenberg, 1 Mart'ta yapacağı ziyaretlerde Polonya'daki Lask Hava Üssü ile Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'ne gidecek.

Her iki üs NATO kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

Stoltenberg ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Jens Stoltenberg, Estonya, Polonya, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title