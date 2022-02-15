NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya yeni bir saldırı için her şey hazır"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, " Rusya, Ukrayna ve çevresinde Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir savaş gücü topladı. Artık yeni bir saldırı için her şey hazır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 16-17 Şubat'ta gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde kamera karşısına geçti. Genel Sekreter Stoltenberg, "Yarın NATO Savunma Bakanları, Avrupa'da yıllardır karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizini ele almak için toplanacak. Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli iyimserlik için zemin sağlar. Ancak şu ana kadar sahada gerilimin azalmasına dair herhangi bir belirti görmedik" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, " Rusya, Ukrayna ve çevresinde Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir savaş gücü topladı. Artık yeni bir saldırı için her şey hazır" uyarısında bulundu.

"Savaşa hazırlanmayı bırakın"

"Ancak Rusya'nın geri adım atmak için hala zamanı var" diyen Stoltenberg, "Savaşa hazırlanmayı bırakın ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya başlayın. NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının yüksek bir bedeli olacağı konusunda çok net" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, " Rusya'nın yaptıklarını dünyaya duyurmak ve saldırgan eylemlerde bulunmasını zorlaştırmak için eylemlerini, planlarını ve dezenformasyonlarını ortaya çıkardık" dedi. Diyalog kapısının açık olduğunu bir kez daha dile getiren Stoltenberg, "Aynı zamanda NATO müttefikleri Rusya ile ilişki kurmaya hazırdır. 26 Ocak'ta Rusya'yı NATO-Rusya Konseyi'nde bir dizi toplantıya davet ettim. Rusya'nın endişelerini dinlemek, bizimkileri paylaşmak ve ortak payda aramak için somut teklifler gönderdik" diye konuştu.

"Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır"

Stoltenberg, "NATO-Rusya ilişkilerini, Ukrayna ve çevresindeki durum dahil olmak üzere Avrupa güvenliğini ve riski azaltma, şeffaflık ve silah kontrolünü tartışmaya hazırız. Ancak temel ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır ve asla NATO'nun birinci ve ikinci sınıf üyeleri olmayacak. Hepimiz NATO müttefikleriyiz" dedi. NATO'nun doğu kanadına daha fazla asker, uçak ve gemi konuşlandırıldığını aktaran Stoltenberg, "Bu, NATO Mukabele Kuvvetimizin hazır olma durumunu artırdı ve Baltık bölgesindeki muharebe gruplarımızı güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Yarınki toplantıya değinen Stoltenberg, "NATO Savunma Bakanları, savunma duruşumuzu daha da arttırma ihtiyacını ele alacaklar. Fransa'nın Romanya'da yeni bir NATO muharebe grubuna liderlik etme teklifini memnuniyetle karşılıyorum. Yarın, Nükleer caydırıcılığımızın güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını sağlanması konusunda Nükleer Planlama Grubu'nun olağan toplantısına da başkanlık edeceğim" dedi. Stoltenberg, "Savunma bakanları, Karadeniz bölgesindeki kötüleşen güvenlik durumunu görüşmek üzere Ukrayna ve Gürcistan'dan meslektaşlarımızla görüşecek ve NATO müttefikleri, her iki ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha teyit edeceklerdir" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika