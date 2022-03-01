NATO: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu sabah Rus ordusu Harkov şehrinde belediye binasını füzeyle vurdu. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

Tüm dünya dün müzakere masasına oturan iki ülkeden gelecek haberleri beklerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'daki NATO üssünde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ilşe birlikte basın toplantısı düzenledi.

"PUTİN, BARIŞI YOK ETTİ"

"Putin barışı yok etti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız" diyen Stoltenberg, "NATO bir savunma ittifakıdır ve topaklarımızı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Rusya ile savaş niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ"

Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. Stoltenberg ayrıca "Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getiriyoruz" dedi.

POLONYA, UKRAYNA'YA YARDIM ETMEYECEK

Duda ise, "Ukrayna'ya herhangi bir savaş uçağı veya uçak göndermeyeceğiz, çünkü bu askeri müdahalenin önünü açar" diye konuştu.