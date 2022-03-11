NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları...
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'yi ( Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum"